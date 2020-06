Konec daně z nabytí nemovitosti se blíží, zákon míří k závěrečnému hlasování sněmovny

Na zrušení platby se shodují jak koaliční, tak opoziční politici. Ti druzí ale vládě vytýkají, že zároveň ruší odpis úroků u hypoték. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) jde o velkou pomoc. „Ročně je to 13 miliard, letos to bude skoro 11, a ty peníze zůstanou lidem. To je daň, kterou platí jenom občané, dneska když si koupíte novostavbu, tak ji neplatíte,“ vysvětlila.

„Jistě podpoříme zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, ale rádi bychom prosadili, aby zůstala daňová výjimka pro hypotéky, protože je to nefér vůči mladým rodinám, které si chtějí koupit nový byt,“ uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Vláda se tak snaží povzbudit trh s nemovitostmi. Prodejci říkají, že už se pomalu vrací do normálu. Někteří zájemci ale vyčkávají, jestli přece jen neklesnou ceny. Podle České národní banky jsou nadhodnocené až o čtvrtinu. Developeři namítají, že se zdražování spíš jenom zastaví.

Někteří lidé dali přednost nájmu

Virtuálních prohlídek nemovitostí lidé v posledních třech měsících využívali rekordně. Patří k metodám, které prodejci zavádějí kvůli obavám z koronaviru. I tak se snažili znovu nalákat klienty, aby domy a byty začali kupovat. Větší zájem je teď ale o nájemní bydlení.

„Pro spoustu lidí se změnila životní situace. Musí buďto do levnějšího nájmu, nebo přišli o práci, nebo hledají úspory,“ vysvětlil ředitel společnosti Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

Jiní jdou raději do menšího

Dalším trendem je to, že lidé teď chtějí kupovat hlavně menší byty, jedno- a dvoupokojové. Na tom, jestli se ceny pohnou směrem dolů, se odborníci neshodnou.

„Ceny na trhu nemovitostí mají vždycky určitý dojezd, to znamená, že chvíli trvá, než se projeví, že se událo něco podobného, nicméně v současnosti neregistrujeme žádný zásadní posun cen ani směrem nahoru, ani směrem dolů,“ řekl pro Českou televizi makléř ze společnosti Remax Jan Zachystal.

Růst cen nových nemovitostí zpomaloval už v prvním čtvrtletí. Oproti loňsku tak v hlavním městě zdražily o zhruba jedno a půl procenta. Přitom na začátku loňského roku bylo tempo růstu cen mnohem rychlejší, přes 18 procent.