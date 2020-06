„Toto nemá v historii obdobu.“ Dostálová chce bránit Babiše reakcí na rezoluci europarlamentu

Dostálová uvedla, že Babišovo rozhořčení chápe. „I mě se dotkla některá ustanovení té rezoluce. Nemyslím si, že to takto je. Máme skutečně propracovaný systém kontrol, nastavené jednotné metodické prostředí,“ upozornila. Babišovi chce připravit vlastní reakci na rezoluci, neboť nesouhlasí s mnohými částmi.

Vyjádření EP jsou podle Dostálové za hranou. „Nerozumím, z jakého titulu se Evropský parlament vměšuje takto do záležitostí České republiky, podle mě toto nemá v historii obdobu,“ pokračovala s dodatkem, že ještě neskončila auditní šetření Evropské komise ohledně Babišova údajného střetu zájmů. „Vždyť to ještě nebylo dokončeno, tak nerozumím, jak se jakákoliv jiná instituce se může vměšovat do probíhajících řízení.“

Zaorálek: Je tam celá řada věcí, která by měla být brána vážně

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) uvedl, že rezoluce je politickou deklarací a je pro Česko nepříjemná. „Když to vezmu velmi diplomaticky, je tam celá řada věcí, která, když se zabýváte problematikou dotací, by měla být brána vážně.“