Poskytovatelé sociálních služeb dostanou 990 milionů korun

Vláda o dotacích pro sociální služby na provoz a odměny začala jednat v dubnu. Začátkem května však souhlasila jen s vyplacením odměn, na které vyčlenila 5,2 miliardy korun.

Na sumě na pokrytí zvýšených nákladů, jež ministerstvo práce spočítalo původně na 1,33 miliardy, se kabinet nedohodl. Chtěl vyjednávat s kraji o jejich podílu. Sociální služby provozují především kraje, obce, neziskové či církevní organizace. Stát podle poslední statistické ročenky předloni zřizoval 21 z 3447 domovů, stacionářů, sociálních poraden a dalších služeb pro potřebné.

Zmíněná částka 990 milionů korun by měla dorovnat výdaje na ochranné pomůcky i přesčasy a také výpadek příjmů, protože zařízení nemohla přijímat nové klienty.

K digitalizaci pomohou peníze z EU

Prioritní záměry digitalizace státu si příští rok vyžádají 2,47 miliardy korun. Část by měly pokrýt peníze Evropské unie, o čemž informoval premiér Andrej Babiš (ANO). Celkové náklady na priority Digitálního Česka se odhadují do deseti miliard korun. Vláda usiluje o jejich spolufinancování z evropských fondů. Ty by mohly přispět na všechny záměry řádově až dvaceti miliardami korun.