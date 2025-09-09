Měl všechno: dobrou práci, byt, přítelkyni, se kterou plánoval budoucnost. Přesto dnes čtyřicetiletý Ondřej Paďour skončil jako bezdomovec. Na dno ho dostala těžká závislost na alkoholu, kterým řešil osobní problémy. Reportéři ČT ho potkali před půldruhým rokem, když uprostřed zimy natáčeli v lesním táboře pražských bezdomovců Na Koberečku. Celoročně tam žije osobitá komunita lidí, kteří si i v krizové životní situaci navzájem pomáhají. Většina z nich je se svým životem smířená, Ondřej se ale rozhodl po natáčení zabojovat. Natáčel David Vondráček.
Na dno ho dostal alkohol. Muž bez domova se ale rozhodl „zabojovat“
11 minut