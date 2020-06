Babiš navrhne zrušení brněnské organizace ANO. Vzniknout by měla nová

Babiš uvedl, že předsednictvo ANO se sejde příští týden v úterý. „Jsem přesvědčen, že většina členů brněnské organizace jsou slušní lidé, kteří vstupovali do hnutí s ideály, které jsme propagovali. Ale bohužel kolegové z kraje to nepohlídali a přišli lidé, kteří zásadním způsobem pokazili naši pověst a má to negativní vliv na naše hnutí jako celek,“ řekl.

Babiš prohlásil, že hlavním cílem ANO je vyhrát ve volbách do sněmovny v příštím roce. „Neobětoval jsem deset let svého života tomu, aby to finále někdo pokazil. A pokud krajské organizace vybírají lidi, kteří mají různé přešlapy a má to negativní vliv na hnutí, tak jsem jasně řekl, že už nebudu takové věci tolerovat,“ upozornil Babiš.

Zemětřesení v Brně

Brněnské ANO řešilo v posledních týdnech velké spory. V březnu navrhl tehdejší stranický místopředseda a bývalý primátor Brna Petr Vokřál zrušení tří brněnských místních organizací kvůli tomu, že někteří lidé podle něj mohli být napojení na kauzy spojené se Švachulou.

Původně byly brněnské buňky zrušeny, následně ale předsednictvo rozhodnutí změnilo. Vokřál se minulý týden rozhodl, že členství v ANO úplně ukončí. Mluvil o možném napojení brněnské buňky na podsvětí. Vokřál měl přitom na podzim vést kandidátku do krajských voleb. Nyní bude lídrem současný hejtman Bohumil Šimek.