ANO povede do voleb na jihu Moravy zřejmě hejtman Šimek. V Brně chtějí vyloučit další členy hnutí

Podobně se o sestavování kandidátní listiny vyjádřila i předsedkyně krajské organizace Taťána Malá: „Další pozice nebudu komentovat, je to předmětem jednání. O moji pozici v tuto chvíli vůbec nejde, jde o to, abychom našli dohodu a zvítězili v krajských volbách,“ řekla.

„Probrali jsme aktuální situaci a pak jsem v tajné volbě dala hlasovat o zrušení buňky Starý Lískovec a vyloučení některých členů. Hlasování bylo jednomyslné. Tyto návrhy přijalo krajské předsednictvo a teď to posuneme na celostátní předsednictvo,“ řekla šéfka brněnské organizace Karin Karasová. Koho přesně chce brněnské ANO ze svých řad vyloučit, nechtěla říci.

Očista brněnského ANO ještě neskončila

O zrušení buněk ve Starém Lískovci, Černovicích a Židenicích v minulosti usiloval bývalý primátor a místopředseda ANO Petr Vokřál. Celostátní předsednictvo ANO nejprve zrušení buněk posvětilo, v květnu své rozhodnutí ale zrušilo a buňky rozpustit nenechalo. To byl jeden z důvodů, který Vokřál uvedl v souvislosti se svým koncem v hnutí. Mluvil také o napojení některých brněnských organizací na podsvětí.

Karin Karasová v pondělí uvedla, že očista brněnského hnutí ANO ještě neskončila. „Ve čtvrtek přijede pan předseda Andrej Babiš a určitě se to bude nadále řešit, určitě to není konečná. Jsou určitě v hnutí ANO lidé, kteří jsou napojeni na různé organizace, spolky nebo jednotlivce mimo hnutí, chceme to dál řešit,“ dodala.

Andrej Babiš chce podle ní dopodrobna znát celou situaci. Na jednání je pozvaná celá oblastní organizace i krajské předsednictvo.