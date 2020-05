Slevy, vouchery, vstupy zdarma. Kraje plánují záchranu turistické sezony

Pro západočeské lázně zase chystá přímou finanční podporu tamní hejtmanství. Karlovarský kraj chce přilákat turisty také tím, že zpřístupní krajská muzea a galerie zdarma. „Kdybych to měl vyjádřit v procentech, tak propad je až 97 procent. Protože zrovna Becherova vila je v okolí lázeňských domů, které jsou opravdu prázdné,“ říká ředitel Galerie umění Karlovy Vary Jan Samec o jedné z budov, které galerie provozuje.

Kraj věří, že investovanými třiceti miliony podpoří kromě ubytovacích služeb také obchody a restaurace. „Peníze, které takhle ušetříme, určitě využijeme. Zajdeme na nějakou dobrou rybku nebo borůvkové knedlíky nebo se zajdeme někam podívat,“ plánuje Pavla Šustrová, která s rodinou pojede na dovolenou právě do jižních Čech.

Kraj chce proto přímo podpořit rodiny, které do regionu přijedou alespoň na tři noci. Každý ubytovaný dostane třetinovou slevu, maximálně ale 300 korun na lůžko a noc. „Eliminujeme tak extrémně drahé nebo dražší hotely,“ vysvětluje hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská (ČSSD).

V Jihočeském kraji si klienti od začátku roku dosud zaplatili celkem o 350 tisíc nocí méně než loni. Regionu tak hrozí propouštění až čtyř tisíc zaměstnanců v turistickém ruchu. „V podstatě spíš stále vracíme peníze. Na červenec přišly asi tři rezervace. Kdyby se to nerozběhlo na vytíženost alespoň třicet procent, tak to nemá cenu dál provozovat,“ říká majitel hotelu v centru Českých Budějovic Jiří Klika.

Ve středních Čechách má být podobný program podmíněn alespoň dvěma noclehy. Voucher pak bude možné využít třeba v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. „Za ty dva měsíce, co jsme měli zavřeno, tak jsme zaznamenali ztrátu ve výši dvou milionů korun,“ uvedla vedoucí marketingu Galerie Středočeského kraje Nikola Bukajová.

Pokles zájmu postihl i nejvyhledávanější místa v Praze, včetně zoologické zahrady. Průměrně od znovuotevření klesla návštěvnost zhruba na třetinu. Sama zahrada zkouší řešit propad tržeb prodejem vstupenek takzvaně na lepší časy, které lze uplatnit až do konce příštího roku.

Ostatní regiony většinou chystají na podporu turismu reklamní kampaně. V Ústeckém kraji chtějí slevy navázat na poukazy na dovolenou, které pro zaměstnance zvažuje ministerstvo pro místní rozvoj. O jejich podobě teď jedná také s resortem financí.

Státem dotované poukazy na dovolenou v Česku by podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) měly platit už v létě. Vláda by podle ní mohla návrh projednat začátkem června a poukazy by se daly uplatnit v červenci nebo srpnu. Podle Dostálové je třeba vybrat konkrétní model dotací, tedy zda bude podpora směřována plošně, nebo jen k některým, například nejvíce zasaženým místům.