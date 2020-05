Opravy na Barrandovském mostě komplikují život řidičům. Trvat by měly až do poloviny června

Situace může být zároveň do jisté míry ukazatelem toho, co přijde v následujících letech. To se totiž bude opravovat samotný most. Práce na pilířích mají začít příští rok, na vozovkách pak v roce 2022 a dopady na dopravní provoz na nejvytíženějším českém mostu budou značné.

„Víme, že to je problém, ale bez opravy to nejde a nějak se to udělat musí,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (nestr. za Praha sobě). Počítá se, že během rekonstrukce zůstane v provozu minimálně šest pruhů.