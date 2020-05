Po letošní zimě hrozí vysychání toků, na 49 místech platí omezení pro odběr vody

Sucho nadále trápí Česko. Ministerstvo proto v pondělí představilo konkrétní opatření, která by měla situaci alespoň ustálit. Vody v tocích je totiž mezi šesti a 30 procenty dlouhodobých dubnových průměrů. Přehrady jsou ale naplněné, samotné pitné vody by tak mělo být dost, ujistil ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ministerstvo také předložilo návrh na zvýšení hladiny Novomlýnských nádrží o 35 centimetrů. Mělo by se tak získat devět milionů metrů krychlových vody bez nutnosti stavby dalšího vodního díla. To se ale letos před létem podle Tomana stejně nestane, ministerstvo životního prostředí podle něj požaduje velkou dokumentaci dopadů vlivu zvednutí vody na životní prostředí.

Do letošního roku vstupuje země v horší kondici než do několika posledních let, které byly následně označeny za velmi suché. Kvůli kumulaci srážkového deficitu a zvyšující se teplotě jde o situaci, kterou předchozí generace nezažily. Podle nedávné analýzy vědců projektu Intersucho je současná epizoda sucha od roku 2015 nejhorší za posledních 500 let.

Na 12. května Brabec svolal Národní koalici pro boj se suchem. Se zástupci krajů a obcí chce řešit krizové scénáře a připravenost na zásobování pitnou vodou.