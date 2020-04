Oprava Hlávkova mostu začne na konci dubna. Auta budou jezdit v jednom pruhu

„Práce budou probíhat pouze s omezením automobilové dopravy, která bude svedena do jednoho jízdního pruhu dle postupu prací. Tramvajová doprava na mostě bude bez omezení,“ uvedla Lišková.

Hlávkův most je 13. mostem na Vltavě od jihu Prahy a slouží pro silniční a tramvajovou dopravu. Železobetonový most se stavěl ve dvou etapách, v rozmezí let 1909–⁠1912 a poté 1958 až 1962. Od roku 1958 je památkově chráněný.

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku prosince 2017 spadla mezi Císařským ostrovem a Trojou lávka pro pěší. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. Vedení Prahy také řeší opravu Libeňského mostu. Ve špatném stavu je rovněž Palackého most a Praha plánuje opravit spodní části Barrandovského mostu.