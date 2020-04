V domovech pro seniory se spustí plošné testování pracovníků

Právě klienti i pracovníci domovů by měli být podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) testováni přednostně a plošně. „Jestli to trvá někde dlouho, nemohu to vyloučit. Pracujeme na tom, navýšili jsme kapacity,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Máme asi představu, jak se to stalo, s největší pravděpodobností to nejde od zaměstnance, ale nechci nikoho označovat,“ uvedl ředitel Domova pro seniory Iris Michal Mariánek.

Celý Domov pro seniory Iris v Ostravě hasiči dezinfikovali. Preventivně většinu nakažených důchodců převezli do nemocnice, dohromady jich mají třináct a také čtyři pozitivně testované pracovnice. Dalších osm zaměstnanců čeká na výsledky už skoro týden.

Rychlotesty personálu by se měly opakovat zhruba za deset dní. Zatím se Vojtěch a Maláčová neshodli na převozu všech seniorů s lehčím průběhem nemoci do nemocnic. „Já budu chtít vysvětlit, proč to není dobrý nápad, aby senioři dostali kvalitní péči, pokud jsou nemocní. Myslím si, že bychom je měli radikálně chránit,“ prohlásila Maláčová.

„Samotný převoz by byl poškozující a přitížil by jim, je to nutné řešit individuálně,“ oponoval Vojtěch.

Pomáhají i neziskové organizace

Terénní hospicová péče v Praze přeorganizovala svoji práci a zdravotníci nabízejí nově konzultace právě seniorským zařízením. „Je to snaha odlehčit v této situaci klientům, kteří v domovech jsou, a také nemocnicím, které jsou přetížené,“ prozradila ředitelka neziskové organizace Cesta domů Ruth Šormová.

Toto centrum nabídlo pomoc osmi pobytovým zařízením, hlavně seniorským domovům. Radí jim například s péčí o klienty, kterým se přitížilo a rozhoduje se o jejich převozu do nemocnice.