Skalní rampy, tunely a unikátní viadukt. Před 120 lety vznikla odvážná železnice podél Sázavy

Chceme také

Trať Nusle–Modřany měla trojí význam. Prvotně pochopitelně sloužila modřanskému cukrovaru, jak bylo již popsáno. Dále pomáhala rozvoji průmyslu ve své blízkosti, což lze doložit faktem, že během dvou desetiletí po zprovoznění z ní byly zavedeny vlečky do branického pivovaru či do podolské cementárny, zároveň začaly obce podél trati významně bobtnat. A když to viděli v dalších obcích jižně od Prahy, tak chtěli také.

A tak roku 1895 začala stavba hned dvou tratí. Z Modřan se začalo budovat dále podél Vltavy přes Zbraslav do Vraného a do Měchenic a Dobříše a zároveň se stavělo z Čerčan směrem do Týnce. Předcházelo tomu vydání zákona o státní podpoře železnic nižšího řádu, který zapříčinil skutečný boom lokálek a učinil z českých zemí onu úžasnou pavučinu kolejí, kterou zůstávají dodnes. Zákon byl vydán koncem roku 1892, o rok později byl schválen projekt dráhy Praha–Čerčany s odbočkou do Dobříše, v dalším roce dojednala železniční společnost financování stavby a na jaře 1895 byla vydána koncese. V létě téhož roku se začalo stavět od Čerčan – kde se lokálka rovněž oddělovala od vídeňské Dráhy císaře Františka Josefa – a na podzim z Modřan.

V roce 1897 byly oba úseky hotové (ponechejme bez komentáře, že od vydání zákona, který umožnil o stavbě vůbec uvažovat do jejího zprovoznění uplynulo jen pět let). Z Modřan se začalo jezdit až do Dobříše, trať z Čerčan byla nejprve v lednu otevřena do zastávky Požáry (dnes Prosečnice) a na podzim prodloužena do Jílového. Oproti původnímu projektu se trasa tratě z Čerčan do Jílového poněkud změnila. Jestliže se původně počítalo s tím, že z čerčanského nádraží povede na sever přes Sázavu souběžně s hlavní tratí, a potom se do Týnce dostane poměrně přívětivým terénem přes Nespeky, nakonec prosadil správce panství Konopiště přeprojektování tak, aby železnice vedla kolem panských lomů přes Svárov a Pecerady. Přes Sázavu se přejíždělo až po novém mostě v Týnci.