Policie řeší nahrávku o údajném zákazu vycházení. Tomu, kdo ji rozšířil, hrozí vězení

Policie se zabývá zvukovou nahrávkou ze sociálních sítí, podle níž má být v Česku v noci na pondělí nebo po dosažení tisícovky nakažených novým koronavirem zaveden zákaz vycházení. „Je to nesmysl,“ uvedl k obsahu nahrávky na Twitteru premiér Andrej Babiš (ANO). Podle policie by mohlo jít o poplašnou zprávu. Tomu, kdo za jejím šíření stojí, by tak mohlo hrozit až osm let vězení.