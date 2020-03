Ochrannou roušku nosí i andělíček „ošahánek“ v Plzni. S upozorněním, aby se jej lidé nedotýkali

K nošení roušek na veřejnosti vyzývají lékaři, města i další instituce. Častým dotýkáním oblýskaný andělíček v Plzni, kterému říkají „ošahánek“ nebo také „vošahlík“, má nově žlutou háčkovanou roušku. Symbolickou ochranu andělíčka doplnilo biskupství cedulí s nápisem „Boží dotek je něžnější. Prosím v těchto dnech se mne nedotýkejte. Kvůli sobě i ostatním. A opatrujte se. Váš Andělíček“.

I když nyní je plzeňské náměstí Republiky kvůli vyhlášeným opatřením téměř prázdné a lidí, kteří k andělíčkovi chodí, je mnohem méně, biskupství chtělo podle mluvčího Pavla Říhy varovat před tím, že by se často dotýkaný objekt mohl stát zdrojem nákazy.

Barokní mříž z roku 1713 s řadou téměř třiceti andělíčků chrání na vnější straně katedrály sousoší Olivetská hora z 15. století. Na místo míří obvykle denně stovky Plzeňanů i turistů a někdy tu i stojí frontu. Není to poprvé, co někdo andělíčky ozdobil. V zimě 2016, když byly silné mrazy, lidé tajně oblékli andělíčky do pletených čepiček a šál.