Neznámý sprejer popsal část Karlova mostu. Případem se zabývá policie

„Věc řešíme od rána, a to s odborem památkové péče pražského magistrátu a také s národní galerií, která nám zřejmě poskytne restaurátora. Graffiti bude odstraněno co nejdříve, může to být i v řádu hodin,“ řekla mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

Podle serveru iDnes se fotografie posprejovaného mostu objevila na sociálních sítích v pondělí. Nápis „Kraków + Moscow = Prague 8. 3. 2020“ se nachází v podloubí mostu u Čertovky.

Nové graffiti na Karlově mostě. Krakóv + Moscow = Prague

8.3.2020 pic.twitter.com/l8hxoOlU5I — janekrubes (@janekrubes) March 9, 2020

Karlův most pomalovali sprejeři i v minulosti. Obvodní soud pro Prahu 1 loni v listopadu uložil podmínky a peněžité tresty bratrům z Německa, kteří v polovině července na pilíř mostu nasprejovali nápis o rozměrech pět krát dva metry. Bratry Niclase Steigera a Benjamina Wittiga také na pět let vyhostil z České republiky. Mladší z mužů, Steiger, se k činu přiznal, druhý však vinu odmítl.

Restaurátoři začali tehdejší nápis odstraňovat 27. července a plánovali, že práce budou trvat do půlky srpna. Podle smlouvy za to měli dostat čtyřicet tisíc korun. V noci na 28. července ale graffiti neočekávaně zmizelo. K odstranění se následně přihlásil Miroslav Černý.