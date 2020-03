ŽIVĚ: Poslanci se ptají vlády na opatření proti koronaviru

Opozice chtěla od vlády informace o tom, jak chce řešit situaci ohledně koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se k situaci na plénu sněmovny vyjádřil. Šlo o první bod schůze.

Lidovci například zajímalo, kdy budou mít zdravotníci dost materiálu pro běžné výkony. Také někteří starostové si podle lidoveckého předsedy Mariana Jurečky stěžují na nedostatek informací, dozvídají se je podle něj v médiích. Poslanec TOP 09 Vlastimil Válek před jednáním Sněmovny řekl, že vláda podle něj nečiní kroky, které by situaci uklidnily, ačkoliv není důvod k hysterii.

Část opozice by také mohla žádat o debatu například o situaci na ministerstvu práce a sociálních věcí v souvislosti s informačními systémy.

Vedle těchto neplánovaných bodů na poslance čekají zejména vratky ze Senátu. Například zpřísnění trestních sazeb za týrání zvířat vrátili senátoři do hry poté, co je poslanci na prosincové schůzi neschválili. Tentokrát by je dolní komora podpořit mohla.