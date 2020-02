Někteří Češi ruší cesty do Itálie, která se potýká s koronavirem. Tamní horské svahy jsou zatím plné

Nákaza je ve vesnicích v jiných regionech

Lidé v horských střediscích se podle výkonného ředitele Asociace cestovních kanceláří Michala Vebera obávat nemusí. „Nebojte se toho, že by v současné době v nějakém horském středisku byla nákaza koronavirem. Je to aktuálně pouze jedenáct různých vesnic, které jsou v jiných regionech než lyžařská centra,“ podotýká Veber.

„Žádnou nervozitu nesleduji, svahy jsou plné lidí. Nikdo to tady neřeší, žádné roušky nejsou,“ líčí z místa turista Zdeněk, který se s rodinou vydal do Val di Fassa. Situaci podle svých slov bude sledovat, a pokud by hrozilo nějaké riziko, bude ho řešit.

Turisté, kteří nyní dovolenou sami zruší, nemají nárok na kompenzaci a platí stornopoplatky. Podle ředitele Asociace cestovních kanceláří mají klienti nárok na odškodnění pouze pokud nastane mimořádná událost, která znemožní uskutečnění zájezdu, teď ale lyžařská střediska nejsou ohrožena.

Letadla létají, pražské letiště zavedlo opatření

Nijak zatím nedopadly problémy v italských městech na letecké spojení Česka s Apeninským poloostrovem. Linky zsůtávají v provozu bez omezení. Pražské Letiště Václava Havla ale zavedlo opatření pro cestující z nich. Letadla z Itálie navádí letiště ke gatům, kde musí všichni cestující projít screeningem a jsou zavedena zvýšená hygienická opatření. Na letišti to není novinka, podobná opatření platí i u přímých letů z Jižní Koreje.

Koronavirus se na severu Itálie začal šířit koncem minulého týdne. Zasáhl šest regionů, nejhůř Lombardii. Virus se vyskytl i v regionech Benátsko, Emilia Romagna, Piemont, Trident-Horní Adiže a Lazio. Nejhůř je koronavirem zasažená Čína, kde je nejvíce nakažených i případů úmrtí.