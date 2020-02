Do roka bez peří, týden tlející „mumie“. Obránci zvířat znovu natáčeli slepice v klecích

V kleci skýtající prostor o velikosti papíru A4 pak slepice začínají svůj život na farmě. „Ani bych neřekla, že je to život. Je to spíš takové utrpení. Slepice jsou tam namačkané vedle sebe, nemají ani pevné dno. Propadají se jim nohy, šlapou navzájem po sobě,“ popsala reportérkám 168 hodin realitu v chovech mladá žena, která tam pomáhala na praxi.

Místopředseda Českomoravské drůbežářské unie Zdeněk Mlázovský tvrdí, že to tak to nefunguje všude a stěžuje si na nevyváženost: „Vezměte si na druhou stranu, byly proti tomu nějaký protizáběry, kde to funguje? Nebyly. Tam prostě pořád dokola běží smyčka, jak tam slepice visí uškrcená a tak dále. To samozřejmě šokuje lidi, kteří absolutně nevědí, jak velkochovy vypadají a jak to funguje.“

Předseda Obránců zvířat Marek Voršilka trvá na svém: „Není třeba být odborníkem na slepice, abych pochopil, že narvat 20 slepic do malé drátěné klece není v pořádku.“

Poslanci zákaz klecových chovů blokují

Obchodní řetězce i někteří výrobci už avizovali, že vejce z klecových chovů přestanou nejpozději od roku 2025 kupovat a odběr omezují už nyní. V Poslanecké sněmovně dokonce leží návrh na úplný zákaz klecových chovů od roku 2027.