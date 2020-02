Jednomyslné ano. Výbor podpořil zavedení odchodného pro strážníky

Upravit podmínky pro práci strážníků má poslanecká novela zákona o obecní policii, odchodné do ní ještě dodatečně může zanést pozměňovací návrh poslanců Jiřího Maška (ANO), Zdeňka Ondráčka (KSČM) a Jana Bartoška (KDU-ČSL).

Podle něj by měli nárok na odchodné ti strážníci, kteří u obecní policie sloužili nejméně patnáct let a zároveň jim je více než 50 let. Podle počtu odpracovaných let by mohli získat částku odpovídající nejméně jednomu měsíčnímu platu a nejvýše jeho šestinásobku. Pozměňovací návrh podpořil bezpečnostní výbor jednomyslně.