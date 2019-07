Rodině v Brně v noci vlezla do bytu krajta, strážníci ji odchytli. Odkud se vzala, zatím není jasné

Do bytu rodiny s malým dítětem v Brně-Řečkovicích vlezla v noci na středu metrová krajta královská, odchytili ji strážníci. Škrtič se dovnitř dostal patrně dveřmi do zahrady, zatím ale není jasné, odkud se připlazil. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.