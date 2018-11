Odchycená mamba našla nový domov u herpetologa v pracovně

Ženu museli záchranáři na místě resuscitovat, poté ji převezli do motolské nemocnice. Když vyšlo najevo, že ji uštkl had, byla převezena do Všeobecné fakultní nemocnice, kde jí podali antisérum. Od té doby byla v umělém spánku. Antisérum sice zabralo, žena ale měla i jiné zdravotní problémy a po deseti dnech zemřela. Podle lékařů však smrt s uštknutím nesouvisela.

Hada se několik dní nedařilo najít a odchytit. Odborníci předpokládali, že kvůli chladnému počasí neopustil dům a ukryl se, proto na něj nalíčili tepelné nástrahy. Další specialisté byli přesvědčeni, že had už je mrtvý.