Na čínské výhrůžky bych neměl reagovat sám, cestu na Tchaj-wan zvážím, řekl šéf Senátu Vystrčil

V době, kdy cestu na Tchaj-wan zesnulý Kubera plánoval, nebyl Vystrčil jako šéf společného senátorského klubu proti. „Jeho rozhodnutí jsem bral tak, že tomu nebudu bránit. Konkrétním plánem cesty jsem se nezaobíral, protože mi to nepříslušelo,“ řekl Vystrčil.

Vystrčil potvrdil, že dopis od čínské ambasády se v pozůstalosti Kubery skutečně nachází. Ve čtvrtek si dopis vyzvedne u bývalého ředitele kanceláře zesnulého šéfa Senátu. „Potřebuju nejprve vidět, jaký byl přesně obsah toho dopisu, o kterém jsem se dozvěděl ve středu ráno z médií. To jsem ale ještě nebyl předseda Senátu,“ vysvětlil Vystrčil.

„Pokud v něm bude stát totéž, co se objevilo v médiích, tak to bude chtít opravdu důkladnou analýzu. Nejsem expert na zahraniční vztahy, poradím se proto s vládou, s ministerstvem zahraničí a senátním zahraničním výborem. A domluvíme se, jak by měla Česká republika zareagovat,“ dodal.

Pokud Čína skutečně Česku vyhrožovala, bude to podle Vystrčila vyžadovat víc než jen reakci předsedy Senátu. Také o tom chce nejen s vládou jednat.

Teprve po poradě s odborníky se Vystrčil rozhodne, jak na situaci zareaguje on sám a zda na Tchaj-wan pojede. „Musíme dát najevo, že pro nás existují nejen ekonomické vztahy, ale i svoboda, demokracie, lidská práva,“ vzkázal Číně.

Naznačil, že je ochotný se nechat přesvědčit a návštěvu Tchaj-wanu vynechat. „Budu chtít slyšet argumenty, proč není správné tam jezdit. Ale pokud mi řeknou jenom to, že peníze jsou víc než suverenita a základní lidská práva, tak na Tchaj-wan pojedu,“ dodal Vystrčil.