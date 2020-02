Vystrčil začínal jako středoškolský učitel, na Vysočině vystřídal křeslo starosty i hejtmana

Do křesla starosty Telče usedl na konci roku 1998 a zůstal v něm do roku 2001. V té době už ale rok působil jako politik i na vyšší úrovni jako zastupitel Kraje Vysočina. Mezi lety 2004 a 2008 byl dokonce hejtmanem.

Jako senátor podpořil žalobu na prezidenta. „Bylo dobře, že jsme podali žalobu na prezidenta a že se diskutovalo o tom, zda naplňuje prezident ústavu, nebo zda třeba zbytečně neodkládá – nad rámec toho, co mu umožňuje ústava – jmenování ministrů,“ řekl k tomu Vystrčil tehdy.

Svůj podpis k žalobě připojil i přesto, že se s prezidentem dlouho dobře zná. „Se Zemanem se znám z dob, kdy byl důchodce z Vysočiny a já hejtmanem Kraje Vysočina, a v té době jsem ho i navštěvoval. Dokonce jsme se o tom, kam směrovat rozvoj kraje, několikrát bavili a měl velmi dobré nápady a názory,“ řekl v únoru Českému rozhlasu. Pak ale podle jeho slov nastal zvrat. „To všechno se ale změnilo, když se stal prezidentem a obklopil se svými poradci. Tehdy najednou naše komunikace ustala a názorově jsme se významně rozešli,“ dodal.

Plány v čele horní komory

V rozhovoru s Českým rozhlasem také Vystrčil řekl, že pokud by se dostal do čela Senátu, chtěl by pokračovat v Kuberových výjezdech do jednotlivých senátních obvodů, aby tam mohl pokračovat ve vysvětlování, proč je horní komora tak důležitá a co přináší z hlediska stability demokracie v Česku.

„Senát zkvalitňuje legislativní proces, je to takový systém čtyř očí, poté, co je zákon zkontrolován sněmovnou,“ vysvětlil svůj pohled na horní komoru. „Je jako hasicí přístroj, dlouhou dobu ho nepotřebujete, ale když hoří, tak to bez něj nejde,“ popsal.

Jestli bude realizovat i Kuberovy plánované cesty za hranice České republiky, ale není jisté. Otázkou zůstává především cesta na Tchaj-wan, na kterou se jeho předchůdce chystal i přes kritiku hlavy státu. „Cestě na Tchaj-wan se nebráním,“ řekl Vystrčil ještě před svým zvolením. Předeslal ale, že by se o jejím uskutečnění nejdříve poradil se spolupracovníky a ministerstvem zahraničí.

Při své středeční volbě do čela Senátu přesvědčil 52 senátorů a porazil prvního místopředsedu horní komory Jiřího Růžičku (za TOP 09 a STAN). Ve funkci nahradí zesnulého Jaroslava Kuberu.