Chudobínská borovice může být Evropským stromem roku. Ocenil ji také anglický znalec

Rob McBride původně pracoval jako softwarový inženýr. V roce 2004 se ale začal věnovat stromům. Od té doby objevuje jejich půvab. „Krátká verze je, že stromy mi zachránily život,“ říká o sobě.

V současnosti jezdí na obhlídku významných jedinců, které soutěží o titul Evropský strom roku. Patří mezi ně i Chudobínská borovice. „Je to krásný strom. Chtěl bych se dostat hodně blízko, abych si ho mohl pořádně prohlédnout,“ přál si McBride.

Bonsai v přehradě

Česká finalistka Evropského stromu roku je totiž pro „lovce stromů“ poměrně nepřístupná, a to jednak kvůli ochraně vodních zdrojů, ale také strmé skále. „Připomíná bonsai v květináči. Ale tohle je 350 let stará borovice v přehradě,“ ocenil McBride kompozici stromu nad vodní hladinou.

Fascinuje ho i příběh borovice. Stála nad vesničkou Chudobín, kterou ale přežila už o 63 let. Ves musela ustoupit Vírské přehradě. „Chodil jsem denně kolem borovice tam i zpátky do Víru, to je sedm kilometrů, denně do školy,“ vzpomíná pamětník na vesničku Chudobín Milan Peňáz.