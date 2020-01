Dlouhodobé ošetřovné by mohlo být dostupnější, novela chce zmírnit podmínky pro jeho získání

Jenomže vláda v pondělí návrh ČSSD neschválila, ale ani neodmítla. Návrh na zmírnění podmínek pro přiznání ošetřovného kritizoval už před jednáním kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Nelíbí se mu, že zákon nepředkládá ministerstvo práce a sociálních věcí, ale poslanci sociální demokracie.

„Je to nestandardní postup, mělo by to jít z ministerstva a přes koaliční radu, má to dopad na rozpočet,“ nelíbí se Babišovi.

Návrh bude v praxi stát až miliardu ročně

Předkladatelé připouštějí, že návrh by mohl stát veřejné finance až miliardu ročně. Přesto má při jarním projednávání šanci ve sněmovně uspět. Kromě vládní ČSSD ho podporuje i opozice. „Je potřeba zákon změnit, je potřeba minimálně omezit tu podmínku té sedmidenní hospitalizace,“ myslí si člen sociálního výboru, poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský.