Víkend přinese slunečnou sobotu, sněhu moc nenapadne. V dalším týdnu přijdou jarní teploty

K rostoucí oblačnosti se přidají také srážky. „Postupně od jihozápadu čekáme místy slabý déšť, který by mohl být i mrznoucí, například na Vysočině je taková pravděpodobnost poměrně velká,“ upozornil meteorolog České televize Pavel Borovička.

V neděli bude slunečního svitu už méně a bude převažovat spíše oblačno až zataženo. Pouze na severu území a místy také na jihu Moravy bude slunce svítit déle. Teploty mají být vyrovnanější, nejčastěji opět mezi minus jedním a plus třemi stupni Celsia.

Ranní teploty v sobotu budou mrazivé, během dne ale na většině území vyrostou nad nulu. Tepleji bude v Čechách, kde ojediněle může být až pět stupňů Celsia, jinak se teploty budou pohybovat nejčastěji v rozpětí mezi minus jedním a plus třemi stupni.

Ve vyšších polohách pak déšť bude přecházet v déšť se sněhem nebo přímo ve sněžení. Mnoho sněhu na horách ale vzhledem k trvajícím teplotám kolem nuly nepřipadne.

V dalším týdnu budou teploty stoupat a dosáhnou téměř jarních hodnot. Už v pondělí porostou ke čtyřem stupňům Celsia. Nejteplejší by pak mělo být úterý, kdy by se teplota mohla v Čechách místy dostat i přes 10 stupňů. Úterý by mělo být nejbohatší i na občasný déšť nebo přeháňky. Také zbytek týdne bude teplotně nadprůměrný, srážek má ale ubývat.