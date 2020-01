V části Čech se může v noci a v sobotu tvořit ledovka, varují meteorologové

Meteorologové v souvislosti s ledovkou lidem doporučují, aby chodili velmi opatrně, přičemž ti starší nebo méně mobilní by měli pohyb venku raději omezit. Řidiči mají sledovat dopravní zpravodajství a počítat s prodloužením doby jízdy.

Upozornění na ledovku se týká Prahy, Středočeského, Jihočeského a Ústeckého kraje a okresů Česká Lípa a Nový Bor v Libereckém kraji a Pacovska a Pelhřimovska na Vysočině a platí od sobotních 01:00 do 14:00.

Víkendové sněžení

V noci na sobotu totiž přijde studená fronta, která přinese déšť se sněhem. Během prvního víkendového dne bude tato fronta postupovat dále k východu, ve východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku by mělo sněžit, a to nejen na horách, ale i v nižších polohách.

Také v Čechách se hranice pro sněžení bude postupně snižovat a to až na 300 metrů nadmořské výšky. Teploty v sobotu vystoupají na minus jeden až tři stupně nad nulou, ojediněle až na pět stupňů Celsia.

V neděli by mělo být oblačno až zataženo, čerstvý sníh meteorologové očekávají hlavně ve východním okraji republiky a teploty by se měly v neděli držet od nuly do čtyř stupňů Celsia.

V pondělí má sněžení postupně ustávat. V úterý pak opět budou v noci hrozit místy namrzající mlhy, navíc teploty o jasné noci spadnou až deset stupňů pod bod mrazu.