Čekal jsem, že to bude horší, říká ministr Vojtěch o e-neschopenkách. Digitalizace má pokračovat

Názory jsou podle něj rozporuplné. „Někteří říkají, že ten systém funguje velmi dobře, mají pozitivní zkušenost, nemají v praxi nějaké problémy. Pak ale slyším i v médiích zprávy od některých praktických lékařů, že je to zdlouhavé,“ uvedl Adam Vojtěch.

Projekt se však jeho resortu úzce dotýká. „Logicky se o to zajímám, ptám se lékařů, ptám se i v nemocnicích zřizovaných ministerstvem zdravotnictví,“ pokračuje ministr.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který nový systém hodnotil v Interview ČT24, zdůraznil, že projekt spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí, protože se týká nemocenské. „Není to projekt ministerstva zdravotnictví jako třeba eRecepty,“ upozornil Vojtěch s tím, že na funkčnost systému proto ministerstvo zdravotnictví nemá přímý vliv.

Na celkové hodnocení je podle něj zatím příliš brzy. „Je to zatím poměrně krátká doba, ale musím říct, že možná jsem čekal, že to bude horší, byť ty problémy asi existují,“ připustil. „Zatím se zdá, že ten systém funguje, jak to vidím z praxe, jak se bavím s lékaři, ale slyším i negativní zprávy.“

Kritika podle něj může směřovat na poměrně krátkou dobu testovacího provozu elektronických neschopenek. „Je pravdou, a to jsem říkal už před spuštěním, mám pocit, že to testování e-neschopenky bylo asi měsíční, a to nebyla příliš dlouhá doba,“ komentuje ministr.

Lékaři by proto měli být v prvních měsících po spuštění e-neschopenek hájeni před sankcemi, navrhuje Vojtěch. Podle něj by to mělo pomoct ke snadnějšímu rozjezdu novinky. V budoucnu bude žádat od ministerstva práce a sociálních věcí vyhodnocení funkčnosti nového projektu.