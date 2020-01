Pro rodinu byl zklamáním, řekl bratr bývalého imáma obžalovaného z terorismu

Hlavní líčení s trojicí, které za účast na teroristické skupině a financování terorismu hrozí v případě odsouzení až patnáctileté vězení, pokračovalo ve středu za přísných bezpečnostních opatření.

Bývalého imáma přivedla do jednací síně stejně jako předchozího dne ozbrojená a maskovaná eskorta vězeňské služby. Její členové pak zůstali v místnosti po celou dobu jednání. Shehadehův bratr a žena, kterou si podle muslimského práva šaría vzal, jsou souzeni jako uprchlí.

Zahodil celou svou budoucnost, míní bratr bývalého imáma

Bratři Sámer, Abdullah a Omar se narodili a vyrůstali v Česku. Jejich matka pocházela z Libanonu, otec z Palestiny. Své děti podle Abdullaha vychovávali sekulárně – slavili Vánoce, dívali se na pohádky, poslouchali hudbu. Otec mužů odjel po rozvodu do Jordánska. V domě, který tam postavil, nyní pobývá Sámerova žena s dětmi. Oba rodiče loni zemřeli. „Během pár let jsem ztratil celou rodinu,“ prohlásil prostřední z bratrů.

Sámer Shehadeh se podle výpovědi svého bratra začal o islám zajímat zhruba v 18 letech, poté šel náboženství studovat do Saúdské Arábie. Omar se údajně radikalizoval ve Velké Británii, kam odjel studovat na vysokou školu.

„Zahodil celou svou budoucnost,“ řekl čtyřiatřicetiletý Abdullah novinářům. O bratrově cestě do Sýrie podle něho nikdo z rodiny nevěděl. V jednací síni doplnil, že až po několika dnech od odjezdu dostala matka dopis, že je v Sýrii. S tím, že se přidal k teroristické organizaci Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie), se prý netajil.

„Vím, že už jim nikdo nevyvrátí, že to, co dělají, je správné,“ uvedl Abdullah na adresu svých bratrů. Podobně se vyjádřil v pondělí i bývalý imám, který se přiznal, že Omarovi a jeho ženě Fátimě Hudkové pomohl vycestovat do Sýrie a k teroristické organizaci se připojit. Své jednání však nepovažuje za trestné, prohlásil.