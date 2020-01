Vláda souhlasí se zákazem ozbrojených skupin, zavést chce i střelecké kurzy

Návrh novely o ozbrojených skupinách počítal s neutrálním stanoviskem kabinetu, vláda ale nakonec dala stanovisko souhlasné a ve sněmovně zákaz polovojenských ozbrojených skupin podpoří. Zákaz by podle návrhu zahrnoval i jejich vyzbrojování a účast v nich. Za porušení by hrozila pokuta až 200 tisíc korun a zákaz nakládání se zbraněmi.

„Jsou tam i jiné záležitosti, které třeba umožňují, aby členové ozbrojených složek, jako jsou vojáci nebo policisté, mohli i mimo služební dobu použít svoji zbraň nebo jak zorganizovat střeleckou přípravu pro držitele zbrojních pasů. To jsou všechno věci pozitivní, a proto se vláda rozhodla, že k tomu dá kladné stanovisko,“ komentuje ministr životního prostředí Richard Brabec (za ANO).

Předloha, kterou podepsal i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), dále počítá se zavedením dobrovolných kurzů střelecké přípravy. Účastníci kurzu by spadali do zálohy k zajištění bezpečnosti a obrany státu, do záloh by patřily i zbraně, se kterými zájemci cvičili. Návrh zákona by zavedl také zvláštní povolení pro nakládání se zbraní určité kategorie.

V připomínkovém řízení předlohu podpořila například ministerstva vnitra a financí. Ministerstva obrany a spravedlnosti patřila k resortům, které doporučily neutrální stanovisko. Záporně se k předloze postavilo jen Nejvyšší státní zastupitelství, a to právě kvůli vágní definici ozbrojené skupiny.

Do výběru šéfa NÚKIB promluví opozice

Nástupce odvolaného ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Dušana Navrátila by se měl vedení instituce ujmout od dubna. Babišův kabinet v pondělí schválil způsob obsazení komise, která nového ředitele vybere. Ředitele tajných služeb a zástupce vlády doplní v sedmičlenné komisi poslankyně Jana Černochová (ODS) a zastupitel Patrick Zandl (Piráti) jako zástupci opozice.

Podle Hamáčka mají zájemci o funkci příležitost podávat přihlášky do konce února. Premiér doplnil, že nový ředitel NÚKIB by měl mít mimo jiné pětiletou praxi v řídicí funkci v posledních patnácti letech a prověrku na stupeň důvěrné.

„Následně se bude požadovat stupeň přísně tajné. A samozřejmě (musí předložit) koncepci NÚKIB,“ upřesňuje Babiš.