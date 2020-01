Arriva se zlepšuje, ale dojem zůstává špatný. Ministr nevyloučil vypovězení smluv

Oba kraje ale kritizují Arrivu ještě z jednoho důvodu – nefunguje jí odbavovací systém a někteří cestující nedostanou jízdenku. „Ono to někdy naskočí, někdy ne,“ charakterizoval fungování přístrojů jeden z průvodčích. Generální ředitel české Arrivy Transport Daniel Adamka slíbil po čtvrtečním jednání s libereckým hejtmanem, že se to do poloviny ledna zlepší – dopravce vypověděl smlouvu dodavateli odbavovacího systému a rozhodl se pořídit si jiný. Jde podle Adamky o stejný systém, jaký používají České dráhy.

Fungováním Arrivy se od konce prosince zabývá i Drážní úřad. Podnět pro to dala Správa železniční dopravní cesty, která si stěžovala mimo jiné na špatnou domluvu se strojvedoucími. „Já se nemohu dovolat na strojvedoucího, když potřebuji změnit posun a podobně. To je katastrofa, to nejde. To je ohrožení bezpečnosti,“ řekl ČT krátce po změně jízdního řádu vsetínský výpravčí Drahomír Nosek.

Do Kladna, Písku i Turnova

Arriva jezdí od 15. prosince, kdy začal platit nový jízdní řád pro rok 2020, na rychlíkových linkách Praha–Kladno–Rakovník, Praha – Písek – České Budějovice, Praha–Turnov–Tanvald a Kolín – Česká Lípa – Šluknov. Ve Zlínském kraji provozuje osobní vlaky na tratích Vsetín–Bylnice se zajížďkou z Horní Lidče do Střelné, Staré Město u Uherského Hradiště – Bylnice a z Újezdce u Luhačovic do Luhačovic. V Libereckém kraji jezdí z Liberce přes Starou Paku do Lomnice nad Popelkou a z Železného Brodu do Tanvaldu.