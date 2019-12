Ministerstvo se zabývá problémy s rychlíky Arrivy. Budu důrazně požadovat nápravu, slíbil Kremlík

Na Arrivu si kromě ministerstva dopravy a SŽDC stěžuje také Zlínský kraj. Na jeho linkách se dopravce kromě zpoždění potýkal i s nefunkčním odbavovacím systémem. Náměstek hejtmana Pavel Botek (KDU-ČSL) v souvislosti s tím hovořil o možné pokutě pro dopravce.

Arriva převzala od ČD nejvíc

Arriva jezdí od 15. prosince na rychlíkových linkách Praha–Tanvald, Praha – České Budějovice (přes Písek), Praha–Rakovník a Kolín–Šluknov. V Libereckém kraji převzala provoz osobních vlaků z Liberce do Staré Paky a Lomnice nad Popelkou a také na odbočné trati ze Železného Brodu do Tanvaldu. Ve Zlínském kraji jezdí na tratích mezi Vsetínem, Bylnicí a Starým Městem u Uherského Hradiště včetně přilehlých úseků do Luhačovic a Střelné. Již od loňska jezdí také ve středních Čechách na lince z Prahy do Roztok.

Část výkonů ve Zlínském kraji zajišťuje pro Arrivu jako subdodavatel Leo Express, který zároveň nově jezdí na tratích z Ústí nad Orlicí do Červené Vody a z Dolní Lipky do Hanušovic. Drážní úřad ovšem upozornil, že i u něj zaznamenal problémy.

Nové linky získal v polovině prosince také Regiojet, který nově provozuje rychlíky Brno–Bohumín a regionální dopravu na několika tratích v Ústeckém kraji. Ústecké hejtmanství se zároveň dohodlo také s dopravcem Länderbahn, který převzal dvě lokálky. Nově jezdí denně také společnost AŽD na trati z Lovosic do Mostu, kde dříve provozovala sezonní výletní vlaky.

Společnost Arriva vlaky, potažmo její mateřská Arriva Transport Česká republika, patří do skupiny Arriva, která sídlí ve Velké Británii. Od roku 2010 je ale vlastníkem Arrivy německý státem vlastněný gigant Deutsche Bahn. Od něj také česká Arriva získala většinu vozidel, s nimiž dnes jezdí.