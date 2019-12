Problémy na železnici pokračují i týden po změnách. Nejhorší situace je ve Zlínském kraji

„Třikrát na přejezdu ve Velkých Karlovicích, na dolní zastávce, se vypnula všechna světla a vlak se zastavil. Bylo vidět, že asi mašinfíra nahazuje ten vlak znovu, světla se rozsvítila, zase to všechno vypnulo a vlak ‚zdechnulʼ,“ vypráví své zkušenosti Iveta Válková.

Řada cestujících je vůči novému dopravci kritická. Patří mezi ně také Iveta Válková, která jezdí vlakem do práce v Novém Hrozenkově. Stevardovi údajně opakovaně nefungovalo odbavení cestujících a jednou dokonce zkolaboval celý vlak.

„Ohledně problémů, které nastaly dnes ráno, se musíme cestujícím omluvit za zpoždění. Bylo způsobeno nevyjetím jednoho z našich pronajatých vlaků,“ komentoval to mluvčí společnosti Arriva Martin Farář.

Na jednokolejce ze Vsetína do Velkých Karlovic, jež měří 27 kilometrů, v pondělí dopoledne vlaky jezdily zcela mimo jízdní řád. Například spoj, který podle jízdního řádu i informační aplikace Správy železniční dopravní cesty měl být v Halenkově v 9:21, nakonec ve skutečnosti do Halenkova přijel a odjel v 9:55, tedy se zpožděním 34 minut.

Arriva v pondělí před polednem nakonec dokázala zpoždění snížit. Porouchaný vlak opravila a vrátila na trať. „Jsem ve vlaku z Velkých Karlovic do Vsetína. Vyrazili jsme přesně na čas, v 11 hodin a 20 minut. Průvodčí mi prodal jízdenku za 17 korun, ve vlaku je příjemně teplo a funguje i wi-fi,“ popsal pozitivnější zážitek redaktor České televize Josef Kvasnička.

Dopravci nicméně stále hrozí postihy. Zlínské hejtmanství, které Arrivu vybralo, dopravci znovu pohrozilo pokutou. Společnost navíc v regionu zrušila i expres do Prahy. Do pondělí 30. prosince ještě místo vlaků jezdí autobusy, do konce února pak rychlík zruší bez náhrady.