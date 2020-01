Veterináři varují před zavlečením ptačí chřipky do Česka. V Polsku vypukla na pěti farmách

Ministerstvo zemědělství spolu se Státní veterinární správou varuje, že se může nákaza snadno dostat i do Česka. „Situace si žádá zvýšenou opatrnost. Upozorňujeme proto chovatele na nutnost dodržovat pravidla biologické bezpečnosti a především zamezit kontaktu volně žijících ptáků s drůbeží, s krmivem a s napájecí vodou, zasíťovat nebo zastřešit výběhy a krmení předkládat pod přístřešek,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Zásadní podle SVS je, aby volně žijící ptáci nekontaminovali svým trusem vodu a krmivo určené pro drůbeží chovy. Zároveň by neměli do hal vstupovat nepovolaní lidé a chovatelé by měli používat dezinfekční rohože.

Komerční chovy mají ze zákona povinnost hlásit pokles příjmu potravy a vody o více než 20 procent, pokles v produkci vajec o více než pět procent po dobu delší než dva dny a zvýšenou úmrtnost vyšší než tři procenta týdně.

Ptačí chřipka se v Polsku, Česku i mnoha dalších evropských zemích naposledy objevila v roce 2017. V ČR přitom předcházejících deset let žádná nákaza nebyla. Před třemi lety se šířil téměř výlučně virus H5N8, u kterého se dosud neprokázal přenos na člověka, jen v Česku bylo kvůli nemoci vybito 98 tisíc ptáků, většinou v komerčních chovech. Objevilo se téměř 40 ohnisek nemoci.