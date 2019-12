Vytváříme dvě kategorie maminek, míní Bauer. Prosadit výhodu pro všechny nešlo, oponuje Gajdůšková

Gajdůšková ve vysílání ujišťovala, že se budou sociální demokraté snažit prosadit i další kroky, které pomohou rodinám s dětmi. „Velmi mě mrzí, že část rodin hovoří o diskriminaci. Ale nemyslím si, že by šlo o diskriminaci, a už vůbec si nemyslím, že by měl být tento krok protiústavní. Tuto možnost jsme samozřejmě konzultovali, zda by se to dalo brát jako protiústavní zákon. Pokud by nám naši experti řekli, že ano, tak bychom pro to ruku nezvedli. Ale bylo nebezpečí, že by to ty rodiny nedostaly vůbec,“ dodala Gajdůšková.

Podle ní prosadit zvýšení příspěvků pro všechny rodiče s dětmi do čtyř let nešlo. „Snažili jsme se do poslední chvíle, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ještě den před hlasováním avizovala, že se snažíme, abychom se domluvili na zvýšení pro všechny děti.“

„Politika je umění možného. My jsme se snažili o to, aby se rodičovský příspěvek navýšil, protože zůstával stát 12 let. To, že rodiny s dětmi dostanou od ledna navýšený rodičovský příspěvek, je úspěch. A já jsem velmi ráda, že se to sociální demokracii podařilo prosadit. Byť nejsme úplně spokojeni s definitivní podobou,“ uvedla v Událostech, komentářích místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Alena Gajdůšková.

Vedle hnutí ANO a sociálních demokratů zvedli ruce pro vládní verzi rodičovské také komunisté. Místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Hana Aulická Jírovcová ve vysílání upozorňovala, že je flexibilita čerpání rodičovského příspěvku velká, každé tři měsíce si mohou rodiny nastavovat čerpání i výši příspěvku a neustále si mohou volit varianty. „Takže to znamená, že je to i na rodičích,“ uvedla s poukazem na lednovou hranici čerpání příspěvku.

Podle ní mohou rodiče vyčerpat rodičovský příspěvek už během pěti měsíců, naopak horní hranice jsou až tři nebo čtyři roky. „Jsem přesvědčena, že tam spravedlnost je, protože to přidání je opravdu pro rodiny, které rodičovský příspěvek pobírají,“ zdůrazňovala Aulická Jírovcová.

Upozorňovala, že lidé, kteří si teď „natahují“ čerpání, aby na rodičovský příspěvek dosáhli ještě v lednu 2020, nedostanou celých 80 tisíc. „Pokud jim zbývá jen pět nebo šest měsíců, tak dostanou 15 nebo 20 tisíc. Takže nemůžeme hovořit o tom, že lidé, kteří si to prodlužují, dostanou celou částku.“

Podle lidovců by měl věc posoudit Ústavní soud

Naopak opozice zvýšení příspěvku jen pro část rodin s dětmi do čtyř let kritizuje. Podle lidovce Mariana Jurečky by měl celou věc posoudit Ústavní soud. „Protože rodiče na začátku, když se rozhodovali, jakou rychlost rodičovské si zvolí, tak netušili, že přijde vláda, která řekne: My to sice zvýšíme, ale vy, kteří už jste si to vyčerpali a máte dítě do čtyř let věku, tak na to nedosáhnete. Myslíme si, že je tu určitá skupina osob, které jsou krácena práva. A je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod,“ kritizoval místopředseda hospodářského výboru Marian Jurečka.

Nelíbí se mu ani argumenty hnutí ANO a ministryně financí Aleny Schillerové, že by na zvýšení příspěvku pro všechny rodiny nebyly peníze. „Tak jsme mohli mít variantu, že se příspěvek mohl snížit a mohlo to být třeba 290 tisíc korun – pak by se dostalo na všechny, pokud by byl ten argument fiskální. Ale na rovinu: 2,5 miliardy se opravdu dá najít. Minulý rok přišel pan premiér v průběhu roku a řekl, našli jsme 8,6 miliardy. Přišla paní ministryně Dostálová a řekla: našli jsme deset miliard,“ připomínal Jurečka.

Podle něj už navíc částka 2,5 miliardy neplatí, protože si řada rodin čerpání příspěvku během podzimu prodlužovala, aby na něj dosáhla ještě v lednu. „Takže dnes jsou propočty, že už to bude jen 1,5 miliardy. Myslím, že to není tak zásadní částka v rozpočtu.“