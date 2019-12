ŽIVĚ: Poslanci řeší přísnější tresty za týrání zvířat i cizí vlivy v Česku

Ve středu pokračuje 39. schůze Poslanecké sněmovny. Zákonodárci by mohli schvalovat zavedení postihu za vícečetné hlasování v evropských volbách nebo zrušení zákona, který českým firmám zakazuje dodávky do íránské jaderné elektrárny v Búšehru. Odpoledne by poslanci měli rozhodnout o tom, zda zřídí vyšetřovací komisi k vlivům autoritářských režimů na Česko.