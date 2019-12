Prima odvysílala smrtelný pád muže z prešovského domu. Reportáží se bude zabývat RRTV

Hned dvakrát pak video odvysílala Markíza, jedna z nejsledovanějších slovenských televizí. Objevilo se ve zprávách v 15 a 17 hodin, televize ho ale později smazala z archivu a už ho nepoužila. Ke slovenské vysílací radě ale přesto dorazila řada stížností.

Videem padajícího muže se ale bude zabývat i česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Ve své večerní zpravodajské relaci ho totiž použila televize Prima – ukázala ho hned dvakrát po sobě, jednou dokonce zpomaleně a padající oběť označila červeným kroužkem. A to vše bez varování.

Zákon přitom říká, že by televize neměly bezdůvodně zobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení. Možné porušení tohoto zákona bude posuzovat právě RRTV, jak ČT potvrdila její místopředsedkyně Jana Kasalová. „K tématu Rada obdržela několik podnětů. Zabývat se jimi bude na lednovém zasedání,“ uvedla.

Zveřejnění je proti etice, říkají odborníci

Podle oslovených odborníků jde o jasné pochybení. „Použít takový záběr v televizním vysílání je podle mě zcela nevhodné. Do zpravodajství to zcela jednoznačně nepatří,“ říká Jan Motal z Masarykovy univerzity v Brně. „Je to velmi vážný přestupek proti novinářské etice. Tohle prostě ukazovat nepotřebujete,“ myslí si mediální analytik Milan Kruml.

„Je to podle mě opravdu nevkusné. Na to, abyste si dokázala představit, jak tragická událost se odehrála, nepotřebujete vidět člověka, jak padá z balkonu,“ dodává Alice Němcová Tejkalová, děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.