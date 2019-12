Šmarda: ČSSD je slabá. ANO náš názor na Babišův případný konec nezajímá

Sociální demokracie, která s Babišovým ANO tvoří koaliční vládu (podporovanou komunisty), ale v tuto chvíli podle jejího místopředsedy Michala Šmardy k odchodu z kabinetu nevidí důvod; změna by prý nastala teprve ve chvíli, kdyby ANO přestalo plnit koaliční smlouvu nebo kdyby selhali sociálnědemokratičtí ministři.

„Přestože není dospělou politickou stranou, má velkou podporu u veřejnosti a nic moc si nedělá z toho, jestli si sociální demokracie myslí, jestli by měl být premiér vyměněn nebo ne. Nám nezbývá než to respektovat. Člověk může skákat jenom tak vysoko, aby u toho nebyl směšný. A sociální demokracie je slabý koaliční partner,“ sdělil v Interview Šmarda.

Přepřažení na postu předsedy vlády by sice Šmarda uvítal, ANO ale podle něj nesvede „vygenerovat člověka, který není trestně stíhán a ve střetu zájmů, aby mohl dělat premiéra“. A pobídky z Lidového domu navíc podle starosty Nového Města na Moravě Babišův tým nezajímají, o to spíš, že si hnutí v průzkumech politických preferencí stále připisuje třicetiprocentní podporu a ve sněmovně drží nejpočetnější poslanecký klub.

Místopředseda ČSSD: Polsko stavělo kulturní sály, my pekárny miliardářů

Účast své strany v koalici s takovým partnerem vnímá jako „tvrdou daň“ za to, že je „ANO ochotno plnit politický program sociální demokracie“, rozhovory o možné výměně ve Strakově akademii se prý vedou neformálně, veřejně k tomu v minulosti vyzýval jak on, tak i předseda ČSSD Jan Hamáček.

„Snažím se přesvědčit členy hnutí ANO, že nejsou jen jakési tupé stádo, které jde za vůdcem, ať už udělá cokoliv,“ dodává. „Musí v sobě najít dost síly říct, že v této zemi budou chtít spolu s námi žít i poté, co Andrej Babiš odejde do Francie. Na regionální úrovni mi říkají, že na to nemají vliv, ale že jednou ta doba přijde.“

Podle novoměstského starosty je navíc i v zájmu samotných politiků z ANO, aby diskutované evropské dotace mířily primárně do regionů. „Však má ANO primátora v Ostravě, on taky chce, aby se jeho region rozvíjel, a ne aby šly peníze k nejbohatším lidem v zemi. Zatímco jsme miliardářům stavěli pekárny a kongresová centra někde u Prahy, v každém větším regionálním městě v Polsku vzniklo kulturní centrum, koncertní síň nebo galerie,“ dodává Šmarda.