Hodnotu domů v Horoměřicích tvoří hlavně investice, tvrdí družstvo Svatopluk. Monsport spoléhá na nový posudek

Družstvo k tomuto poměru investic dospělo na základě znaleckého posudku z roku 2003, který určil, že tehdejší hodnota nemovitostí v Horoměřicích činí 83,1 milionu korun, stavební zhodnocení určil posudek na 70,4 milionu korun.

Současná hodnota domů je ale kvůli zhodnocení zcela jiná. Poslední posudek, který byl zpracován zhruba před osmi až deseti lety, stanovil hodnotu nemovitostí asi na 240 milionů korun. Správce konkurzní podstaty Josef Monsport nechává zpracovat nový posudek, který určí současnou hodnotu domů a pozemků. Za tuto cenu pak budou domy nabídnuty k odkupu.

Posudky družstva Svatopluk mě nezajímají, řekl Monsport

Monsport v pondělí řekl, že posudek by mohl být hotový v řádu měsíců, nejpozději zřejmě do půl roku. Také uvedl, že směrodatný je znalecký posudek, který nechá stanovit on, nikoliv posudky od družstva. „Mě jejich posudky úplně nezajímají. Prodej bude tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu,“ řekl Monsport. Podle něj on ani věřitelský výbor nemají zájem negativně ovlivňovat znalecký posudek, který cenu domů určí.

Věřitelský výbor podle něj již zhruba před 15 lety žádal družstvo, ať pomocí dokladů doloží výši svých investic do domů. „Nikdy nám to neposkytli. Jestliže teď po 20 letech budou vyrábět nějaké posudky, nám je to v podstatě jedno, udělat si jich můžou, kolik chtějí. My budeme vycházet z toho, co považujeme za seriózní. Znovu říkám, že nemám žádný zájem obírat a okrádat lidi z Horoměřic,“ uvedl Monsport.