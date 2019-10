Družstvo Svatopluk vítá rozhodnutí o odprodeji domů v Horoměřicích

Podle deníku Právo musí současnou cenu objektů určit znalec, který má zohlednit investice současných uživatelů. Správce konkurzní podstaty Josef Monsport řekl, že se jednání věřitelského výboru nezúčastnil, protože byl u soudu. Rozhodnutí výboru proto nechtěl komentovat. Družstvo Svatopluk své zástupce ani jako druhý největší věřitel H-Systemu ve věřitelském výboru nemá.

Družstvo nyní doufá, že znalec správně posoudí skutečnou cenu objektů i současnou výši investic, které do domů vložili současní uživatelé. „Vítáme to, je to skvělé, je to pro nás dobrá zpráva,“ řekl Junek k možnosti, že současní uživatelé budou moct své domy odkoupit.

„Samozřejmě záleží na tom, jestli ten soudní znalec, který by měl odhadovat cenu, bude o tom všem dobře informován. Doufám, že se k nám přijde informovat. Když jsme dostavovali, tak v některých případech tady byly pouze základové desky, jinde obvodové zdi. Hodnota toho, co jsme dostavili, je enormní,“ dodává Junek. Členům družstva podle něj patří například sítě, silnice, ale i veřejné osvětlení.

Družstvo shání peníze, kterými by lidé mohli za domy zaplatit. „Jednal jsem s několika makléři, kteří dělají tyto úvěry. Vzali jsme v úvahu jak komerční úvěr, tak i různé jiné varianty,“ tvrdí Junek. Podle něj stále platí prosba družstva, aby se u banky za úvěr zaručila vláda.