Ráj černochů od Toyen koupil na aukci zájemce za více než 31 milionů korun

Se Štyrským zůstala až do jeho smrti v roce 1942. Za války ve své garsonce v Krásově ulici ukrývala básníka Jindřicha Heislera, kterému hrozila deportace do koncentračního tábora. V roce 1947 s ním odjela do Paříže a vstoupila do surrealistické skupiny Andrého Bretona. Mezi lety 1947 a 1962 tam měla šest samostatných výstav. Postupně se však stále víc uzavírala před světem. Zemřela 9. listopadu 1980 v 78 letech. Pohřbena je na pařížském hřbitově Batignolles.