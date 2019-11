Vyrazím z Prahy do regionů a budu mluvit s lidmi o Evropské unii, plánuje Pekarová Adamová

TOP 09 se proto alespoň v senátních a krajských volbách spojí s některou ze středových a pravicových stran. „Tak, aby Senát zůstal protiváhou vlády a sněmovny. Jednáme o spolupráci s KDU-ČSL, STAN, ODS, do Senátu jsme ochotni spolupracovat i s Piráty,“ plánuje s tím, že dohodě by mohlo napomoci i to, že ona sama na rozdíl od předchozích předsedů TOP 09 Jiřího Pospíšila a Miroslava Kalouska nebyla v minulosti členkou jiné strany. Pospíšil přišel do TOP 09 z ODS, Kalousek stranu založil po svém odchodu z KDU-ČSL.

Spolupráci s některou ze stran pro sněmovní volby Pekarová Adamová nevyloučila, není to ale podle ní na stole. „Kdyby byla vůle na všech stranách, samozřejmě by jedna nebo dvě společné kandidátky šly vytvořit. Ale je potřeba odlišit, kdy je to ještě přínosné,“ dodala.