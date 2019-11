Markéta Pekarová Adamová: Self-made žena z dělnické rodiny, která povede TOP 09

Pekarová Adamová se předsedkyní TOP 09 stala v neděli s náskokem pouhých 15 hlasů před senátorem Tomášem Czerninem. „Byl mi velmi důstojným soupeřem,“ poděkovala mu a stranu vyzvala, aby z něj učinila prvního místopředsedu hnutí. V TOP 09 je prakticky od začátku Do TOP 09 vstoupila Markéta Pekarová Adamová krátce poté, co byla strana založena, do té doby se politicky neangažovala. Zprvu se jako vystudovaná andragožka starala o nábor nových členů. Ze zastupitelstva a rady na Praze 8, kde měla na starosti především sociální oblast, se dostala v roce 2013 do sněmovny; zastupitelkou ale zůstala až do roku 2018. Jako o předsedkyni strany se o ní mluvilo už před dvěma lety, kdy se hledal nástupce jednoho ze zakladatelů strany Miroslava Kalouska. Pekarová Adamová ale výzvu, kterou k ní vyslal přímo Kalousek, nepřijala s tím, že by ráda založila rodinu. Letos upřesnila, že se tehdy necítila dostatečně připravená; nyní si skloubení předsednické funkce a mateřství představit dokáže.

přehrát video Euro, vzdělávání, občanská společnost a vyšší cíle, vytkla si své cíle Pekarová Adamová

Dnes je ve sněmovně místopředsedkyní poslaneckého klubu TOP 09 a členkou výboru pro sociální politiku, výboru pro životní prostředí a členkou stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Ačkoliv bývá považována za liberálku, pozici TOP 09 vidí jako konzervativně liberální: „Oba ty proudy jsou zastoupeny a stranu to obohacuje. Ale voliče to až tak nezajímá. Volič chce mít jistotu, koho volí, jaká řešení nabízí, jaké má strana představy o řízení státu a že z toho neuhne a nebude se to měnit spolu s kampaní.“ Euro, ochrana přírody a demokracie Když v srpnovém vysílání ČT24 oznámila, že se chystá ucházet o post předsedkyně TOP 09, zdůvodnila to takto: „Dospěla jsem k rozhodnutí, že se na to cítím, že na to mám zkušenosti. Stranu velice dobře znám a myslím, že mohu své zkušenosti nabídnout.“ Zdůraznila tehdy také, že cítí podporu regionů: do nedělního klání vstoupila s nominací čtyř krajů, její protikandidát Czernin měl podporu poloviční. Ve své mateřské pražské organizaci ale získala jen 16 ku 12 hlasům kolegů, což Miroslav Kalousek, který v letošní volbě podporoval Czernina, označil za varovné.

Za základní vizi TOP 09 označila v srpnu ochranu životního prostředí, ukotvení v Evropské unii s přijetím eura a vstupem do eurozóny, a tradiční strany, které považuje za hráz proti populismu a extremismu. K prvním dvěma bodům se jasně přihlásila i ve svém kandidátském projevu na listopadovém sněmu TOP 09. „Vzhledem k tomu, v jakém stavu je naše planeta, tak alfou a omegou našeho programu musí být životní prostředí, ochrana přírodních zdrojů. S tím je spojeno mnoho dalších věcí – včetně zdraví lidí, kvality života, zemědělství, nebo například i inovace v hospodářství. K tomu je nutné podporovat vědu a moderní vzdělávání,“ citoval ji dříve server Aktuálně.cz. Každý volič se počítá, ale „ti naši“ jsou ve městě Nová předsedkyně TOP 09 chce stranu znovu přiblížit voličům z měst, mladým lidem a střední generaci a také ženám. „Mám pocit, že jsem zástupcem takové generace, rozumím jejich problémům a nabízím program, který jim může v dlouhodobém horizontu pomoci,“ citoval ji server Aktuálně.cz. TOP 09 by podle ní měla cílit na všechny potenciální voliče a měla by být srozumitelná i pro ty na venkově; na rozdíl od svého vyzyvatele Czernina se ale Pekarová Adamová odmítla soustředit na venkov, kde podle ní TOP 09 v minulosti bodovala zejména díky spolupráci se Starosty a nezávislými. Za podstatné také nová šéfka „topky“ považuje to, aby strana byla sjednocená. I proto souhlasila s tím, aby se její vyzyvatel Czernin stal prvním místopředsedou hnutí. „Nejde o to zvolit spasitele, ale dobrý tým, v kterém bude vidět více výrazných tváří. A doufám, že po volbě nenastane čas mydlení schodů kandidáty, kteří neuspěli,“ řekla před svým zvolením serveru Novinky.cz.