Předseda má jezdit po Česku a budovat stranu, kritizuje Schwarzenberg Pospíšila. Ocenil však, že se znovu spojil se Starosty

Kolik času ještě TOP 09 dáváte?

Ale dost, já jsem klidný. Podívejte se, dneska jsme oslavili desetileté jubileum, a když jsem viděl, kolik mladých lidí tam bylo, tak jsem docela důvěřivý.

Vy jste 17. června v rozhovoru pro Aktuálně řekl, že by měl stranu vést někdo nový, ale že nevíte, kdo by to měl být. Už za čtyři dny jste věděl, že by to měl být Tomáš Czernin. Jak se mu podařilo vás tak rychle přesvědčit, že on je tím správným mužem?

Proč? Řekl, že bude kandidovat. Já ho znám po dlouhá léta, jsem o jeho charakteru a také o jeho politickém umu přesvědčený, poněvadž jak zvládl kandidaturu do Senátu ve východních Čechách, to na mě udělalo hluboký dojem. Já jsem taky ty městečka, města objížděl a viděl, jak je všude oblíbený, jak je všude respektovaný, to je důležitá vlastnost.

Myslíte si, že to bude stačit i pro celou republiku? Protože Tomáš Czernin není úplně jméno, které by každého napadlo v souvislosti s TOP 09.

To je do jisté míry pravda, nicméně máme dost času, aby se celorepublikově prosadil. On bude objíždět celou republiku a lidi se s ním seznámí.

Co je pravdy na tom, že Tomáš Czernin je figurka, kterou vodí Miroslav Kalousek, že to je zkrátka Kalouskův muž?

To je blbost, pardon. On si tu pozici vybudoval samostatně a je nezávislý na všech papaláších naší strany.

Tomáš Czernin napsal na svůj profil: „V době postbabišovské budeme muset dohnat stagnaci ve všech oblastech, v modernizaci a konkurenceschopnosti země, které vláda zanedbala.“ Nepředbíhá pan Czernin událostem? Protože my žijeme v době babišovské a zatím to úplně nevypadá, že by ta doba byla jiná.

Zatím to tak moc nevypadá, ale on označuje nutnost, která je pro Českou republiku. Jenom, když tyto kroky podnikneme, když se Česká republika opravdu bude více zabývat vědou, výzkumem a modernizací této země, tak uspějeme. Jinak budeme upadávat.

Vy jste se teď s Miroslavem Kalouskem pustili do Jiřího Pospíšila. Vytýkáte mu, že sedí na dvou židlích, že je europoslancem a zároveň, že je předsedou TOP 09. Mluvil jste s ním o tom? Bude se znovu ucházet o nějakou pozici ve vedení TOP 09, nebo už o to ani usilovat nebude, když vidí, jaká je jeho pozice ve straně?

Podívejte se, já znám Pospíšila ještě z doby, kdy byl ministrem ve vládě, ministr spravedlnosti, a byl velmi dobrý ministr. Já ho respektuju, on taky udělal něco pro TOP 09, zase uzavřel spojenectví se Starosty a nezávislými a výsledek eurovoleb proti tomu nesvědčí. Že se naše národní preference ještě moc nezvedly, je taky pravda. Já jsem mu od začátku říkal, že předseda strany musí být zde, být celý čas v České republice, aby tady tu stranu vybudoval, rozvíjel a tak dále. A to nejde, když jste zároveň v Bruselu.

Vy jste říkal, že na něm oceňujete to, že uzavřel spojenectví se STAN. Budete chtít, aby TOP 09 v příštích parlamentních volbách kandidovala sama, anebo se pokusíte obnovit to spojenectví se Starosty a nezávislými i pro parlamentní volby?

Já bych byl pro to, abychom to spojenectví udrželi, prospělo nám to oboum. Při prvních volbách a teď při eurovolbách taky. Takže bychom byli blázni, kdybychom ho opustili.

TOP 09 udělala v posledních volbách do sněmovny zatím nejhorší výsledek, jen těsně překonala pětiprocentní hranici. Není vám z toho smutno?

No, teda veselý jsem z toho nebyl, to je samozřejmé.