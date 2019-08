Pekarová Adamová chce být předsedkyní TOP 09. Cítím se na to, mám podporu straníků i vizi restartu, říká

Podle Pekarové Adamové by se TOP 09 měla odhodlat k restartu. „Mám vizi, že by si nové vedení mělo rozdělit úkoly, rozjet se do regionů a tam představit plán a diskutovat o něm s voliči. Ten plán stojí na třech pilířích: ochraně životních zdrojů, našem ukotvení v Evropské unii a vstupu do eurozóny a na tradičních stranách, které jsou hrází proti populismu a extremismu,“ shrnula své priority.

„Dospěla jsem k tomu rozhodnutí, že se na to cítím, že na to mám zkušenosti. V TOP 09 jsem od začátku, postupně jsem byla řadová členka až místopředsedkyně, byla jsem v komunální politice i v parlamentu. Stranu velice dobře znám a myslím, že mohu své zkušenosti nabídnout,“ uvedla Pekarová Adamová.

Markéta Pekarová Adamová je od října 2013 poslankyní za TOP 09. V listopadu 2017 byla zvolena první místopředsedkyní TOP 09, do té doby byla od listopadu 2015 místopředsedkyní strany, do které vstoupila v roce 2009. Před vstupem do TOP 09 se politicky neangažovala

Mezi Pospíšilem a Kalouskem

Pokud se stane šéfkou TOP 09, chce Pekarová Adamová stranu také sjednotit. Podle ní je nyní rozdělná mezi příznivce současného předsedy Pospíšila a jednoho ze zakladatelů strany Miroslava Kalouska. „Ale ta největší skupina nechce tento spor a vnímá ho negativně. Tam někde jsem já a vnímám jako svoji úlohu dát lidi dohromady a vnitrostranickou výměnu názorů řešit za zavřenými dveřmi,“ prohlásila.

TOP 09 vnímá Pekarová Adamová jako stranu konzervativně liberální: „Oba ty proudy jsou zastoupeny a stranu to obohacuje. Ale voliče to až tak nezajímá. Volič chce mít jistotu, koho volí, jaká řešení nabízí, jaké má strana představy o řízení státu a že z toho neuhne a nebude se to měnit spolu s kampaní.“

Podle posledního průzkumu agentury Median by TOP 09 v srpnu získala 5,5 procenta. „Neděsí mě to. Je třeba vyhrnout si rukávy a pustit se do práce,“ zhodnotila Pekarová Adamová blízkost pětiprocentní hranice, pod kterou už se strany nedostávají do sněmovny. Opoziční TOP 09 uspořádá volební sněm 23. a 24. listopadu v pražském hotelu Don Giovanni.

Markéta Pekarová Adamová v Interview ČT24 kromě své kandidatury do čela TOP 09 komentovala také jmenování nového ministra kultury, probíhající jednání o státním rozpočtu a také sociální priority státu. Celý rozhovor lze přehrát ve videu v úvodu článku nebo ve zvukové podobě jako podcast.