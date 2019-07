Lidé na venkově ztrácejí důvod tam žít, říká Tomáš Czernin. Na podzim chce být předsedou TOP 09

Czernin přiznává, že kondice strany TOP 09, která letos oslavila desáté výročí založení, není dobrá. „Členové TOP 09 potřebují nový náboj, nový elán, v poslední době ty výsledky nebyly úplně nejlepší, to si můžeme přiznat,“ říká kandidát na předsedu.

V pozici šéfa strany by prý nejprve sestavil stínovou vládu, která by mohla oponovat současnému kabinetu. „Je načase pro jednotlivé obory najít odborníky a sestavit stínovou vládu, protože sám nerozumím perfektně všemu a máme řadu vynikajících odborníků, které by bylo dobře uplatnit,“ představil své plány.

Konzervatismus je solidarita, tvrdí Czernin

Czernin se považuje za zastánce autentického konzervatismu, který je založen na evropských hodnotách vycházejících z křesťanských a judaistických tradic. „V poslední době se mnohé strany snaží si ten konzervatismus přivlastnit a spojují ho s různými nezdravými jevy. Tím myslím populismus, rasismus a xenofobii. To jsou ale jevy, které jsou naprosto neslučitelné s těmi evropskými tradicemi,“ prohlásil.

„Naopak se domnívám, že konzervatismus je především solidarita a umění kompromisu. A to, že jsem konzervativní, v žádném případě neznamená, že odmítám nové věci, to znamená, že si vážím toho, co platí stále,“ vysvětlil. Mezi jinými konzervativními stranami TOP 09 podle Czernina vyniká tím, že je jasně proevropská.