K životu na zámku jsou třeba tlusté ponožky a svetry, říká Czernin. Šlechta přišla před stoletím o tituly

Jednou z nich byla povinnost starat se o poddané a odvádět za ně daně státu, což do té doby měla šlechta za úkol. „Šlechtické tituly zůstaly, zůstalo právo užívat erb,“ popsal Czernin posun do symbolické roviny.

„Ten titul byl důležitý hlavně v 17. století. Tehdy to byl předpoklad pro výkon státní moci, pro důležité státní úřady,“ vysvětlil Czernin jeden ze smyslů šlechtických titulů. To se změnilo už 70 let před jejich zrušením. V roce 1848 byl přijat občanský zákoník a všichni byli zrovnoprávněni. „Zanikla ta výsada, úřady už mohl vykonávat kdokoliv. S tím zanikla v roce 1848 i řada povinností,“ dodal.

Šlechtici i díky tomu udržují tradice a rodovou paměť. Rody ve střední Evropě jsou v kontaktu. „V našich oblastech, to znamená Čechy, Rakousko a Bavorsko, si všichni tykáme. Když jsem byl poprvé v severním Německu, tak jsem byl překvapen, že si mnozí navzájem vykají. Pak mi došlo, že to zřejmě je tím, že se dělí na protestanty a katolíky, takže tam to tykání není tak automatické,“ poodkryl zákulisí vztahů Czernin a dodal: „Dá se říct, že jsme všichni příbuzní.“

Tomáš Czernin si pamatuje hlavně dobu pozdní totality: „Já jsem studoval vysokou školu v 80. letech a v tu dobu se revoluce zabývala požíráním vlastních dětí. Když to tak vezmu, tak větší škraloup měl ten, kdo byl synem nebo dcerou nějakého komunisty z 60. let.“

Po sametové revoluci Czerninové restituovali zámek v Dymokurech, který komunisté používali jako skladiště a zanechali ho v dezolátním stavu. „Já jsem měl s tatínkem dost spory, protože on měl i takové období, kdy to nechtěl převzít. Říkal, že to bude stát spoustu peněz a co s tím budeme dělat, na co potřebujeme takový velký dům, to nevyužijeme. Dneska je to opraveno, je to využito, je to zabydleno a někdy mám i pocit, že máme už málo místa, protože manželka nějak neumí vyhazovat věci,“ popsal porevoluční dilema Czernin.

Rozhodnutí převzít zámek do správy přineslo spoustu práce. Tomáš Czernin působil jako kotelník, popelář i údržbář. „Je to archaismus v 21. století bydlet na zámku. Nikdo si nemůže dovolit ten personál, jako byl dřív, takže člověk opravdu musí sám přiložit ruku k dílu,“ vysvětlil a dodal jeden detail ze zkušenosti bydlení na zámku: „Když je 19 stupňů, tak je to docela pohodlné. Říkám, že jestli chcete bydlet na zámku, musíte nosit silné svetry a ponožky.“