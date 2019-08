Pospíšil oznámil, že už nebude kandidovat na předsedu TOP 09. Do čela chce Pekarová Adamová

„Jako předseda strany jsem TOP 09 vedl do komunálních i evropských voleb. Jak v pražských, tak v evropských volbách jsem v čele kandidátky dosáhl na dvojciferný výsledek. Oba tyto úspěchy pro mne ovšem zároveň znamenaly zisk mandátů, které mi občané svěřili. Nechci zradit jejich důvěru, a proto nemohu stranu vést do sněmovních voleb. Jsem navíc přesvědčený, že do příštích sněmovních voleb má být lídrem TOP 09 politik či politička, který už nyní ve sněmovně zasedá a bude do ní znovu kandidovat,“ napsal Pospíšil na Facebook.

„Z tohoto důvodu jsem se rozhodl nyní už znovu na předsedu naší strany nekandidovat a pracovat pro občany a TOP 09 v Praze a v Evropském parlamentu,“ pokračuje.

Kandidaturu do čela strany zároveň v úterý večer ve vysílání České televize oznámila první místopředsedkyně strany a poslankyně Markéta Pekarová Adamová. „Rozhodla jsem se to říci teď poprvé v Interview ČT, že jsem se rozhodla kandidovat na předsedkyni TOP 09. Myslím, že TOP 09 potřebuje restart a já ho chci provést,“ uvedla.

„Mám vizi, že by si nové vedení mělo rozdělit úkoly, rozjet se do regionů a tam představit plán a diskutovat o něm s voliči. Ten plán stojí na třech pilířích: ochraně životních zdrojů, našem ukotvení v Evropské unii a vstupu do eurozóny a na tradičních stranách, které jsou hrází proti populismu a extremismu,“ popsala své priority.

Opoziční TOP 09 uspořádá volební sněm 23. a 24. listopadu v pražském hotelu Don Giovanni. Kandidaturu na předsedu strany již dříve ohlásil také senátor Tomáš Czernin. Podporu mu už vyjádřili oba zakladatelé strany Miroslav Kalousek i Karel Schwarzenberg, kteří zároveň opakovaně kritizovali současného předsedu Pospíšila. Podle nich nelze dobře spojit funkce předsedy strany a europoslance.