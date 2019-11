Sourozenci se nevrátili do dětského domova z vycházky. Hledá je policie

Ve středu 20. listopadu obě děti dostaly vycházku, ze které se nevrátily zpět do domova. „Policisté prověřili bydliště matky, zdravotnická zařízení a další místa, kde by se mohly děti nacházet. Jelikož se je bohužel nepodařilo do současné doby najít, obracíme se na veřejnost s žádostí o pomoc,“ uvedla mluvčí policistů Královéhradeckého kraje Iva Kormošová.

Čtrnáctiletý Patrik Palouček je vysoký 150 až 160 centimetrů, hubené postavy. Má hnědé vlasy a hnědé oči. Jeho o dva roky mladší sestra, Markéta Janků, je vysoká 140 až 145 centimetrů a má delší hnědé vlnité vlasy a hnědé oči.

Mluvčí policie vyzvala, že pokud děti někdo spatří, měl by zavolat na linku 158 nebo může informaci sdělit na jakékoliv služebně.

Hledané děti jsou zařazené v policejní databázi pohřešovaných zde a zde.