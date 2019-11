V přeplněných věznicích je malá šance na nápravu, říká nejvyšší státní zástupce Zeman

Podle nejvyššího státního zástupce přeplněnost věznic způsobuje, že se jen stěží odsouzení napraví. „Je to dáno i počtem vězeňského personálu, který je k dispozici,“ zmínil Zeman a upřesnil, že má na mysli nejen pracovníky vězeňské stráže, ale i psychology, vychovatele a podobně.

Ani zákon nedovoluje tak málo vychovatelů

Spolu s poklesem odsouzených by podle něj měla dostat Vězeňská služba více pracovníků do přímé práce s vězni. Na jednoho vychovatele připadá v Česku zhruba třicet vězňů. „Od ideálního stavu je to daleko. Kdybych to měl vyjádřit čísly, tak asi 30 minus 20,“ poznamenal Michalidis.

Deset vězňů na jednoho vychovatele by podle něj byl ideální stav. Situace nevyhovuje podle něj ani zákonu, který ukládá, že maximálně má být na jednoho vychovatele dvacítka odsouzených.